После обстрелов и разведывательных атак на Северск со стороны Лисичанска, оккупанты хотят открыть путь для наступления на Славянск и Краматорск.

Если российским оккупантам удастся захватить Северодонецк, Бахмут станет их следующей целью.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании.

По данным разведки, российская армия медленно продвигается на запад. После обстрелов и разведывательных атак на Северск со стороны Лисичанска, оккупанты хотят открыть путь для наступления на Славянск и Краматорск.

Также отмечается, что с момента бегства с острова Змеиный, Россия пытается отрицать тот факт, что Украина вернула его под свой контроль.

Ситуация в Северодонецке:

25 июня глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией уехать из города можно только через временно оккупированные территории.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".

14 июля Гайдй заявил о том, что в Северодонецке россияне хотят устроить техногенную катастрофу.

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