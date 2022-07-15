Если российским оккупантам удастся захватить Северодонецк, Бахмут станет их следующей целью.
Об этом говорится в сводке разведки Великобритании.
По данным разведки, российская армия медленно продвигается на запад. После обстрелов и разведывательных атак на Северск со стороны Лисичанска, оккупанты хотят открыть путь для наступления на Славянск и Краматорск.
Также отмечается, что с момента бегства с острова Змеиный, Россия пытается отрицать тот факт, что Украина вернула его под свой контроль.
Ситуация в Северодонецке:
25 июня глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией уехать из города можно только через временно оккупированные территории.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".
14 июля Гайдй заявил о том, что в Северодонецке россияне хотят устроить техногенную катастрофу.
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