Из-за масштабных разрушений невозможно наладить безопасную работу предприятия.

Во временно оккупированном Северодонецке российские захватчики планируют снова запустить химическое предприятие "Азот", что может привести к техногенной катастрофе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Запуск "Азота" может привести к техногенной катастрофе. Оккупанты осознанно подвергают опасности северодончан, заставляя их выходить работать на завод", - отметил он.

Гайдай напомнил, что на днях в своих пропагандистских СМИ оккупанты заявили о планах возобновить работу завода.

"В свою очередь Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без надлежащих специалистов. В результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты", - рассказал он.

Кроме того, повреждена практически вся инфраструктура предприятия: системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждено железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища карбамидно-аммиачной смеси.

Глава ОВА сообщил, что также полностью разрушена система электроснабжения "Азота". Завод не может получать электороэнергию ни от "Луганского энергетического объединения", ни от Кременской подстанции 500 кВ.

Кроме того, разрушена система очистки сточных вод "Азота". До войны предприятие обеспечивало очистку всех сточных вод города.

По его словам, россияне уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и "приглашают" на работу, обещая, что вернут химзавод к жизни.

"Это невозможно. Орки умышленно подвергают людей опасности. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью", - считает Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 25 июня глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией уехать из города можно только через временно оккупированные территории.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".

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