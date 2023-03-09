По словам Бойченко, россияне вывели за пределы города свои логистические центры и полигоны.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что город стал опасным для пребывания оккупантов. Об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос о событиях в городе, которые произошли в последнее время, Бойченко отметил: "происходит то, что сегодня мы слышим и называется "хлопки". И они разрушают то, что сформировалось внутри видения агрессора, что они находятся в глубоком тылу. То есть они почувствовали силу украинского войска и почувствовали разрушительную силу наших ракет, которые уничтожили несколько важных "узлов".

Он пояснил, что первый "узел" был уничтожен в порту, где оккупанты чинили свою технику. Кроме того, в городе было уничтожено несколько вражеских складов с боекомплектом.

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"Поэтому мы видим определенное движение, что российские войска немного отошли из Мариуполя, потому что они этого не ожидали. Почему так происходит? Потому что наше войско готовится к контрнаступлению", - сказал мэр.

Бойченко отметил, что "террористы, которые сегодня штурмуют другие города, жалуются на то, что не хватает оружия".

"Не хватает темпа, чтобы держать этот огонь и продвигаться дальше... Потому что наше войско уничтожило эти склады, которые не дают возможность подвозить это из Мариуполя и обеспечить российским движение вперед. То есть их это остановило. И мы сегодня формируем возможность движения нашего войска вперед", - подчеркнул он.

Так, по словам мэра, "россияне, которые что-то там делали в Мариуполе, приостановили эту работу".

"Работу относительно того, что они называли "ремонтом города". То есть мы видим, что ремонт, который они делали в городе, приостановлен. Почему они приостановили? Потому что понимают, что в ближайшее время что-то будет происходить. И именно к этому сегодня украинское войско готовится", - отметил городской голова.

По его информации, после "хлопков" в Мариуполе оккупанты перегруппировались и вывели за пределы города свои логистические центры и полигоны.

"Город стал уже опасным. Они считали, что это тыл, а сейчас это – линия фронта. И мы видим, что количество военных в городе уменьшилось", - сказал Бойченко и добавил, что ситуация в городе является сложной.

Он подчеркнул, что за два месяца плотного огня оккупанты уничтожили в городе каждое второе многоэтажное здание.

"Таких многоэтажек 1 тысяча 800 в городе Мариуполь... 934 здания они сегодня сносят. Они работают и днем, и ночью, убирая это как военное преступление", - сказал мэр и добавил, что на сегодня 400 таких домов уже снесены.

Взрывы в Мариуполе-что известно

Как сообщал УНИАН, 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремело 12 взрывов, был поражен склад боеприпасов в аэропорту и места базирования врага в Кальмиусском районе.

23 февраля в Мариуполе было зафиксировано три взрыва.

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