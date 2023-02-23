Петр Андрющенко отметил, что всего в городе прогремело три взрыва.

Во временно оккупированном Мариуполе снова прогремело несколько взрывов. Прилетело на закрытую территорию металлургического комбината имени Ильича.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сначала сообщил об одном взрыве в 11:02.

"Сразу оккупанты свели пластинку о ПВО, однако с места работу ПВО не подтверждают. Снова. Новая выдумка – ракетами бьют по Запорожью", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

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Позже он сообщил о еще двух взрывах.

"Плюс два. Всего уже три. Два точно попали по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии. ВСУ хирургически точно проходит по базам оккупантов", - отметил Андрющенко.

После "бавовны" российские оккупанты подняли авиацию над городом.

Стоит отметить, что третий взрыв прогремел в районе аэропорта.

Взрывы в Мариуполе - что известно

В ночь на 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремели 11 взрывов. Позже советник городского головы Петр Андрющенко уточнил, что взрывов было 12. При этом уточнил, что были попадания по российским складам боеприпасов в аэропорту и местам базирования россиян в Кальмиусскому районе.

Днем прогремела новая серия взрывов. Российские оккупанты запустили оповещение о воздушной тревоге перед "бавовной".

Вечером "подарки" от ВСУ снова прилетели. В Мариуполе прогремели два взрыва Кальмиусском районе города в 22:51 и 22:53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича.

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