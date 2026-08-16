Ее зовут курицей и на вкус как курица, но это лягушка: что за 'горная курица'

Она сейчас находится на грани исчезновения.

Несмотря на название, "горная курица" – не курица, и это не гора. На самом деле горная курица – это вид лягушки, обитающий на Доминике и Монтсеррате.

Известная также как гигантская канавная лягушка, свое местное название "горная курица" она получила главным образом потому, что, как говорят, на вкус напоминает курицу. Хотя название могло произойти и от ее крупных размеров или от ее похожего на куриный, кудахтающего тревожного крика, пишет Discover WildLife.

Еще одна теория предполагает, что название связано с тем, как растят лягушат: покинув гнездо, в котором они вылупились, лягушата какое-то время остаются с матерями – подобно тому, как курицы растят своих цыплят.

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К сожалению, эта крупная лягушка сейчас находится под угрозой вымирания и внесена в Красный список МСОП как вид на грани исчезновения.

Сочетание разрушения среды обитания, инвазивных видов и охоты способствовало сокращению её численности, но главная причина недавнего резкого падения численности – грибок-хитрид, вызывающий смертельную болезнь хитридиомикоз (часто называемую просто хитрид).

Ранее УНИАН сообщал, что в Англии спасли тысячи рыб после того, как река исчезла под землей.

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