На основе войны в Украине строится новый мировой порядок, отметил Жданов.

Западные страны не спешат передавать Украине наступательное вооружение, так как хотят вытянуть из России весь военный потенциал.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале. Он считает, что ослабление России позволит в будущем требовать передачи ее ядерного потенциала под международный контроль.

"Путину позволяют вытянуть из России весь военный потенциал. Это идет с большим заделом, когда РФ не сможет формировать резервы, выставять действующие части и подразделения для ведения боевых действий. Тогда придет военный коллапс, который повлечет за собой политический. Путина, скорее всего, отстранят от власти при таких условиях. Потому что дальше страна сущестовать не сможет", - объяснил он.

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При таких условиях, считает Жданов, новая власть РФ согласится на все условия Запада. А первоочередным условием станет передача ядерного потенциала РФ под международный контроль. После этого с ними можно будет разговаривать "как со страной третьего мира", добавил эксперт.

"На основе нашей войны они строят новые отношения в мире. Новый мировой порядок создается. Поэтому они не спешат, потому что они не воюют в этой войне", - заявил он.

В то же время эксперт считает, что вскоре произойдет довольно большое усиление украинской армии со стороны западных партнеров.

"Понимая, что если Путин в марте-апреле выставит 200-тысячную группировку, то ее надо будет чем-то громить. Громить ее нужно будет хорошим вооруженим. Потом, скорее всего, наступит пауза, будем ждать следующую: соберет третью или нет?.. Если нет, то все: активная фаза войны закончилась. Дальше идет добивание остатков росармии, ожидание смены власти и подписание капитуляции РФ. Если соберет третью, то придется громить. Вот отсюда и прогноз, что война может закончиться не летом, а осенью этого года", - добавил Жданов.

Война в Украине: прогнозы

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что победой Украины будет выход ВСУ на границы 1991 года.

По прогнозу Буданова, 2023 год принесет Украине победу, а Российской Федерации - трансфер власти.

Генерал Соединенных Штатов Америки в отставке Бен Ходжес выразил мнение, что Украина сможет освободить оккупированный Крым до конца лета, если получит необходимую поддержку от партнеров.

Британская газета Financial Times опубликовала прогноз, согласно которому война в Украине не сможет закончиться в ближайший год.

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