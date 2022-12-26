По мнению генерала Романенко, такая позиция Запада способствует затягиванию войны.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему Запад до сих пор не предоставляет нам вооружение, которое помогло бы полностью отразить российскую военную агрессию.

"Их останавливают два обстоятельства. Первое - опасения эскалации этой войны и втягивания в нее непосредственно войск НАТО. Обратите внимание: после инцидента в Польше они не пошли не только на то, чтобы задействовать пятую статью Устава НАТО, но и четвертую, которая говорит о том, что после попадания ракеты на территорию страны Альянсу надо было провести консультации НАТО. Американцы не дали им сделать даже это. В этом смысле наши действия в отношении России могут привести к большей эскалации. И отсюда следует второе обстоятельство - страх Запада, что Россия применит ядерное оружие. Путин это знает, он по-прежнему периодически пугает Запад ядерной кнопкой. "Грязная бомба", атомные электростанции... Он постоянно давит, чтобы на Западе постоянно находились в состоянии беспокойства и нерешительности относительно предоставления военной помощи Украине", - сказал Романенко в интервью OBOZREVATEL.

Он отметил, что сейчас Украине помогают в таком объеме, чтобы она не проиграла, а чтобы Украина выиграла в войне, а нужна соответствующая помощь, прежде всего техническая. По его мнению, такая позиция Запада способствует затягиванию войны.

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"Эта ситуация имеет непредсказуемый характер. Запад уже смирился с мыслью, что война может быть непредсказуемой, но к следующему этапу переходить пока не готов – когда необходимо помочь Украине настолько, чтобы она выиграла, но при этом не привести к состоянию, когда противник будет применять оружие массового поражения и когда войска НАТО будут втянуты в эту войну. Позиция Запада шатается. А поскольку нет решимости, есть продолжающаяся проблема", - добавил генерал.

Военная помощь Украине от партнеров

23 декабря Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, который среди прочего включает почти 45 млрд долл. для Украины и партнеров. Среди предусмотренных программ на поддержку Украины - инициативы по безопасности помощи Украине объемом 9 млрд долл., включающий предоставление оборудования, обучения, логистики и поставок в поддержку Вооруженных сил Украины.

Недавно Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла, в частности, бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergerpanzer 2. Германия передала Украине передовую систему ПВО Iris-T, что уже защищает украинское небо от российских ракет. К отправке готовят еще три установки.