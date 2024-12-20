Команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что новый президент США планирует сохранить военную помощь Украине. Об этом пишет Financial Times.
По словам людей, знакомых с этими переговорами, ранее в этом месяце ближайшие помощники Трампа, которые курируют его внешнюю политику, рассказали европейцам о намерениях своего босса.
Хотя ранее во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить помощь Украине и заставить Киев начать немедленные мирные переговоры, теперь он намерен продолжить поставки американского оружия Киеву после своей инаугурации. Эту информацию изданию подтвердили три человека, знакомых с переговорами.
Вместе с тем Трамп планирует поставить перед союзниками по НАТО требование увеличить расходы на оборону более чем в два раза. Если сейчас целевой показатель составляет 2% ВВП (да и то эту норму выполняют лишь 23 из 32 членов альянса), то Трамп хочет поднять эту планку до 5 процентов.
Один из собеседников издания говорит, что Трамп, вероятно, в конце концов согласится и на 3,5%. При этом новый президент США вроде бы планирует четко привязать большие расходы на оборону к более выгодным условиям торговли с США.
Трамп о поддержке Украины
Как писал УНИАН, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к вопросу помощи Украине. По его словам, теперь новоизбранный президент США стал больше прислушиваться к союзникам Америки.
Также мы рассказывали, что Трамп советовал Владимиру Зеленскому готовиться к завершению войны путем мирного соглашения. По словам Трампа, он получил сигнал от главы украинского государства, что тот "хочет мира".