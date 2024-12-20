Во время избирательной кампании Трамп обещал оставить украинцев без американской помощи, но теперь изменил свои взгляды.

Команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что новый президент США планирует сохранить военную помощь Украине. Об этом пишет Financial Times.

По словам людей, знакомых с этими переговорами, ранее в этом месяце ближайшие помощники Трампа, которые курируют его внешнюю политику, рассказали европейцам о намерениях своего босса.

Хотя ранее во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить помощь Украине и заставить Киев начать немедленные мирные переговоры, теперь он намерен продолжить поставки американского оружия Киеву после своей инаугурации. Эту информацию изданию подтвердили три человека, знакомых с переговорами.

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Вместе с тем Трамп планирует поставить перед союзниками по НАТО требование увеличить расходы на оборону более чем в два раза. Если сейчас целевой показатель составляет 2% ВВП (да и то эту норму выполняют лишь 23 из 32 членов альянса), то Трамп хочет поднять эту планку до 5 процентов.

Один из собеседников издания говорит, что Трамп, вероятно, в конце концов согласится и на 3,5%. При этом новый президент США вроде бы планирует четко привязать большие расходы на оборону к более выгодным условиям торговли с США.

Трамп о поддержке Украины

Как писал УНИАН, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к вопросу помощи Украине. По его словам, теперь новоизбранный президент США стал больше прислушиваться к союзникам Америки.

Также мы рассказывали, что Трамп советовал Владимиру Зеленскому готовиться к завершению войны путем мирного соглашения. По словам Трампа, он получил сигнал от главы украинского государства, что тот "хочет мира".

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