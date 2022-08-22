Число потерь главнокомандующий ВСУ озвучил на форуме в честь защитников страны.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тысяч украинских героев. При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь - с 2014-го года или с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом Залужный сказал в понедельник, 22 августа, на форуме "Защитники. Перекличка".

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли",- рассказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в июле Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявлял, что потери Вооруженных сил Украины на фронте в этом месяце значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022. По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными, при том, что на пике боевых действий в мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих в день.

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о реальных потерях ВСУ на войне. По его словам, они существенно отличаются от огромных потерь врага.

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