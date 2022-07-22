По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными.

Потери Вооруженных сил Украины на фронте в этом месяце значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными, при том, что на пике боевых действий в мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих в день.

Зеленский отметил, что это связано с поставками Украине более мощного западного вооружения, так как если ранее оккупанты ежедневно выпускали 12 тысяч артснарядов против 1-2 тысяч украинских снарядов, то теперь Украина может выпускать около 6 тысяч снарядов в день.

Вместе с тем президент отказался назвать журналистам точное число потерь, которые понесла армия Украины с начала вторжения РФ. Но он в очередной раз подчеркнул, что это число "в разы меньше" тех потерь в личном составе, которые несет Россия.

Напомним, как сообщали в Генштабе ВСУ, по состоянию на 22 июля на нашей территории ликвидировали 39 тысяч оккупантов.

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о реальных потерях ВСУ на войне. По его словам, они существенно отличаются от огромных потерь врага.

"У меня есть данные, но я не могу их обнародовать, чтобы не дарить врагу детали. Могу сказать, что они существенно отличаются от огромных потерь врага. Самый пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне - имелись в виду именно они. Тогда перевес врага был наибольшим, особенно на Донбасском направлении - они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае действительно до ста ребят и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых", - заявил он.

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