В Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по скоплению вражеской силы и техники.
Потери противника доразведываются, сообщили в ОК "Пивдень".
По словам представителя командования Владислава Назарова, на рассвете истребители ВСУ вместе с парой вертолетов нанесли огневого поражения по позициям оккупантов в районе поселков Большая Александровка и Ольгино Херсонской области.
Также он рассказал о ситуации в Черном море. Продолжают нести угрозу ракетного удара два корабля, снаряженные 16-ю ракетами типа "Калибр" и один военно-десантный корабль.
У оккупантов возникли проблемы из-за подрыва Антоновского моста
Об этом накануне сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, у россиян нет на местах специалистов для проведения работ.
Отмечается, что благодаря подрыву оккупанты уже сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост.
В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.
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