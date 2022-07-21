Точные потери врага пока доразведываются, сообщает ОК "Пивдень".

В Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по скоплению вражеской силы и техники.

Потери противника доразведываются, сообщили в ОК "Пивдень".

По словам представителя командования Владислава Назарова, на рассвете истребители ВСУ вместе с парой вертолетов нанесли огневого поражения по позициям оккупантов в районе поселков Большая Александровка и Ольгино Херсонской области.

Также он рассказал о ситуации в Черном море. Продолжают нести угрозу ракетного удара два корабля, снаряженные 16-ю ракетами типа "Калибр" и один военно-десантный корабль.

У оккупантов возникли проблемы из-за подрыва Антоновского моста

Об этом накануне сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, у россиян нет на местах специалистов для проведения работ.

Отмечается, что благодаря подрыву оккупанты уже сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: