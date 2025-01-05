Оккупанты продвинулись в шести населенных пунктах Донбасса, - DeepState

Большинство успехов россияне имеют на Покровском и Кураховском направлениях, где идут жесткие бои.

Российские оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта. На ряде направлений захватчики имеют успехи.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, оккупанты имеют продвижение вблизи нескольких населенных пунктов.

В частности, враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки. Все эти населенные пункты расположены в Донецкой области.

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Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее российские войска продвинулись возле Курахово и в Торецке. Всего за сутки на фронте в Украине зафиксировали 148 боевых столкновений.

3 января военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация неподалеку от Торецка стабильная. По его словам, россияне на этом направлении регулярно обстреливают позиции Сил обороны Украины, пытаются штурмовать, применяя небольшие пехотные группы.

Российские оккупанты могут попытаться осуществить большое окружение украинских защитников в Донецкой области. Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак.

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