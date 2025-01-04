По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 148 боевых столкновений.

Российские оккупационные войска продвинулись возле города Курахово, села Новоселка и в городе Торецк в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Война в Украине - ситуация на фронте 4 января

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 148 боевых столкновений с российскими войсками.

В частности, на Торецком направлении россияне совершили семь атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. А на Кураховском направлении Силы обороны отразили 11 атак позиций украинских войск вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко. На Времовском направлении войска РФ совершили 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах близ Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

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Потери России в Украине на 4 января

Как сообщает Генштаб, в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек личного состава. Также украинские воины обезвредили два танка, 23 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 1 вертолет и 73 автомобиля оккупантов.

Бои за Торецк - актуальное

Напомним, 3 января военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация недалеко от Торецка стабильная. По его словам, россияне на этом направлении регулярно обстреливают позиции Сил обороны Украины, пытаются штурмовать, применяя небольшие пехотные группы.

"Полоса обороны уже более 2 месяцев не движется на этом направлении. Я думаю, это связано с тем, что враг не может потянуть такое количество наступательных действий. Есть четыре приоритетных для них направления наступления - это Кураховское, Покровское, Часов Яр и Торецкое. Нам пришлось сесть в более-менее подготовленные качественно позиции, где врага удается удерживать", - сказал Иевлев.

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