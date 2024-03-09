Михаил Притула отметил, что такая подготовка действительно велась.

Москва действительно хотела ударить по Украине ядерным оружием. Россия распространяла фейк о "грязной бомбе", которую якобы Киев применит на большой высоте для, чтобы радиоактивные материалы рассеялись по определенной территории.

"Угроза (ядерного удара – УНИАН) действительно была и мы все были ее очевидцами, просто мы не поняли о чем речь, я тогда не стал об этом говорить, чтобы не вызвать паники", - заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире Еспресо.

Он напомнил о российском фейке об украинской "грязной бомбе".

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"Что это было? Потому что смысла в этом бреде не было, но если ветер дует, то надо понимать откуда он дует и почему. О чем идет речь: ядерная боеголовка состоит из обычной взрывчатки и радиоактивного материала, который при соединении со взрывчаткой образует критическую массу, далее происходит взрывная цепная реакция. Если компоненты этой боеголовки вышли из строя, например, ядерные запалы, которые являются источником нейтронов, там изменился состав обычной взрывчатки, что не дает необходимой скорости и плотности, изменился изотопный состав радиоактивного материала, то ядерного взрыва не произойдет. В таком случае под действием обычной взрывчатки радиоактивное вещество рассеивается в воздухе", - объяснил эксперт.

При этом он отметил, что из-за вероятности неудачного применения ядерного оружия Россия распространила этот фейк.

"Но что пошло не так? Скорее всего они не имели никакой уверенности, что у их ядерное оружие сработает, слишком много лет прошло со времени последних испытаний - это уже более 30 лет. Об этом же говорит и выступление Путина 21 февраля 2023 года перед его собранием, когда он в конце дал поручение министерствам энергетики и обороны подготовиться к испытаниям ядерного оружия, но пока их не было", - подытожил Притула

Подготовка удара ядерным оружием по Украине - что писало CNN

Издание CNN сообщило, что в конце 2022 года США "тщательно готовились" к тому, что Россия потенциально могла нанести удар по Украине с применением ядерного оружия.

CNN пишет, что к выводу о риске ядерного удара "привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных".

Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как средство сдерживания дальнейших потерь оккупированных территорий Украины, а также любого потенциального нападения на саму РФ.

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