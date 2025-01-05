В издании заявили о сильном ударе по плану Украины создать 14 новых подобных бригад.

Часть бойцов из новой украинской 155-й отдельной механизированной бригады (155 ОМБр) имени Анны Киевской, которая, как сообщалось ранее, начала "разваливаться", не доехав до фронта, продолжают удерживать позиции на одном из самых активных участков фронта на Донбассе, между городами Покровск и Великая Новоселка. Об этом говорится в статье на Le Monde.

"Мы получили боевой приказ, и мы не собираемся от него отступать", - заявил 26-летний старший офицер с позывным "Казак".

"Казак" с готовностью признал, что значительная часть его людей была мобилизована лишь недавно. Например, еще прошлой весной 45-летний военный с позывным "Малина" работал на стройке в Ивано-Франковской области, когда его призвали после того, как остановили на улице по дороге на работу. Теперь, после месяцев обучения, его повысили до начальника бригады, управляющего САУ Caesar.

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"Тяжело, но мы держимся", - сказал он.

По словам "Казака", в его рядах не было никаких проблем, несмотря на то, что артиллерийский дивизион был отправлен сразу после возвращения с учений во Франции на такой активный участок фронта. Хотя при этом он добавил, что сам бы такое решение не принял:

"Мы не можем комментировать это решение на нашем уровне… Но лично я бы изначально не отправил нашу бригаду в такую ​​сложную зону. Я бы отправил их в район, который не обязательно был бы намного проще, но по крайней мере более стабильным и находящимся под контролем".

Как пишет Le Monde, такая практика, систематически применяемая украинской армией, может быть объяснена отсутствием у нее резервов и трудностями в мобилизации новых солдат.

"Но хотя эти развертывания позволили отреагировать на неотложность ситуации на линии фронта, они создали линию обороны, удерживаемую множеством различных подразделений, которым трудно сражаться вместе. Для многих военных неудачи 155-й бригады стали доказательством того, что украинская армия не должна создавать новые бригады с нуля, а должна сосредоточиться на усилении существующих бригад, которые страдают от нехватки солдат", - говорится в публикации.

Акцентируется, что указанный скандал нанес сильный удар по плану украинских властей создать 14 новых бригад, обученных и оснащенных западными союзниками.

Скандал с 155-й бригадой - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что в конце декабря 2024 года подразделения 155-й бригады начали преребрасывать под Покровск.

До этого бойцы бригады прошли обучение во Франции. Кроме того, по информации Le Monde, Франция вооружила 155-ю ОМБр, передав ей 18 самоходных гаубиц Caesar, 128 фронтовых бронемашин (VAB), 18 танков огневой разведки AMX-10 RC, 10 грузовиков Renault TRM и 20 огневых позиций противотанковых ракет Milan. А Польша предоставила около 30 немецких боевых танков Leopard 2A4.

Позже стало известно о массовом дезертирстве бойцов 155-й бригады, которое привело к тому, что она стала буквально "рассыпаться". По некоторым данным, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду.

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