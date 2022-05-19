Российских пропагандистов снова выдал непрофессиональный реквизитор.

Российские пропагандисты в очередной раз опозорились фейком о воинах полка "Азов". На этот раз они показали сюжет якобы с базы "Азова", но ложь выдал реквизит оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он заметил, что "криворукие фейкометы" из России даже не могут сделать качественной пропаганды. Доказательством этого является сюжет из "базы Азова" в селе Юрьевка, которое они почему назвали Ялтой.

"На фото с базы мы должны обязательно увидеть: портрет Гитлера, два издания "Моя боротьба" и еще что-то с рунами и символикой нацистов. Но если нет издания "Моя боротьба", то "нацисты Азова" могут почитать "Моя борьба", которые припасли для фото россияне. Ну а если нет рун – то "Сертификат" тоже пойдет в дело", - написал Андрющенко.

Советник мэра иронично вообразил "украинского фашиста", изучающего Гитлера на русском.

Как сообщал УНИАН,16 мая из "Азовстали" в госпиталь в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых бойцов. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Для возвращения их домой планируется обмен.

18 мая спикер Госдумы Володин поручил думскому комитету по обороне подготовить резолюцию, которая будет декларировать невозможность обмена пленных с "Азова".

Михаил Подоляк 18 мая сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он непростой.

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