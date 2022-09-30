Михаил Подоляк заверил, что власти понимают людей, которых запугали оружием на псевдореферендумах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк успокоил украинцев, которые находятся под оккупацией.

Об этом он заявил во время телеэфира.

После действа в Кремле, на котором Владимир Путин собрался аннексировать территории Украины, люди из временно оккупированных регионов оказались в шоке.

"Украина придерживается цивилиационных норм ведения войны и вы своих граждан не дадим в обиду. Мы будем всех защищать и забирать максимально быстро. Поэтому мы нашим партнерам говорим, что не нужно ожидать измения мышления Путина, его окружения или переворота в России. По этой причине мы запращиваем определенное оружие", - сказал советник.

Он также заверил, что власти понимают людей, которых запугали оружием на псевдореферендумах.

"Мы крайне отрицательно относимся к тем, кто брал непосредственное участие в организации этих "референдумов". Они стали соучасниками массовых преступлений оккупантов", - заявил Подоляк.

Также он считает, в результате освободжения оккупированных территорий жители Украины начнут "по-настоящему ценить свое государство, которое способноих защищать".

Псевдореферендумы России в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.