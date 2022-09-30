Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк успокоил украинцев, которые находятся под оккупацией.
Об этом он заявил во время телеэфира.
После действа в Кремле, на котором Владимир Путин собрался аннексировать территории Украины, люди из временно оккупированных регионов оказались в шоке.
"Украина придерживается цивилиационных норм ведения войны и вы своих граждан не дадим в обиду. Мы будем всех защищать и забирать максимально быстро. Поэтому мы нашим партнерам говорим, что не нужно ожидать измения мышления Путина, его окружения или переворота в России. По этой причине мы запращиваем определенное оружие", - сказал советник.
Он также заверил, что власти понимают людей, которых запугали оружием на псевдореферендумах.
"Мы крайне отрицательно относимся к тем, кто брал непосредственное участие в организации этих "референдумов". Они стали соучасниками массовых преступлений оккупантов", - заявил Подоляк.
Также он считает, в результате освободжения оккупированных территорий жители Украины начнут "по-настоящему ценить свое государство, которое способноих защищать".
Псевдореферендумы России в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.
Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".
Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.