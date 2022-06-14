Михаил Подоляк адресовал обращение участникам "Рамштайна".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает министров обороны, которые соберутся на встрече в формате "Рамштайн-3", принять решение в пользу скорейшей передачи оружия Украине.

Соответствующее сообщение Подоляк сделал в Twitter.

"Каждый участник формата "Рамштайн" должен закрыть глаза и представить мир, в котором Россия победила. Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы поставок оружия. Ждем решения".

Напомним, что 15 июня в Брюсселе состоится встреча Контактной группы министров обороны по вопросам поддержки Украины. Встреча пройдет в формате "Рамштайн-3". Первая встреча группы поддержки Украины на уровне глав оборонных ведомств состоялась 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии, в ней приняли участие более 40 стран. Вторая встреча прошла 23 мая.

Ранее Подоляк озвучил конкретный запрос от Украины на поставку вооружения. В список пожеланий Подоляк включил 500 танков, 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня и 2000 единиц бронетехники.

Министр обороны США Остин заявил, что его страна готова удовлетворить запросы Украины.

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