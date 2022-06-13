Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что для завершения войны Вооруженным силам Украины нужен паритет тяжелого оружия.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть РФ из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. 15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", - отметил он.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие цели стоят у Украины в нынешней войне, развязанной Россией.