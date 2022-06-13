По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что для завершения войны Вооруженным силам Украины нужен паритет тяжелого оружия.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть РФ из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. 15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", - отметил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие цели стоят у Украины в нынешней войне, развязанной Россией.

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