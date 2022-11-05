В частности, речь идет о необходимости получения Украиной американских танков Abrams и немецких танков Leopard, немецких боевых машин пехоты Marder и большего количества артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главные четыре составляющие украинской делегации для "переговоров" с Российской Федерацией.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Единая возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи - самая восточная точка международно признанных границ Украины", - подчеркнул Подоляк.

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Напомним, Украина еще не получала от США танки Abrams, а от Германии - танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

Вооружение для Украины

Президент Владимир Зеленский просит США предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams и авиацию.

По словам Зеленского, вопросы противовоздушной и противоракетной обороны являются самыми актуальными для Украины, потому что с 10 октября Россия запустила против Украины 400 дронов-камикадзе иранского производства, а с 24 февраля - тысячи российских ракет.

Помощь США

США регулярно выделяют нашей стране финансовую и военную помощь. Так, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделили на помощь Украине более $25 млрд. Недавно, 15 октября, глава Белого дома объявил о новой военной помощи для ВСУ на сумму $725 млн.

Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, столько, сколько это будет нужно. Он подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше.

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