Несмотря на все попытки российского агрессора, Украина сможет держать под контролем способность энергетической инфраструктуры по всей стране, добавил он.

Идея уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является целью всей политической элиты РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

"Идея уничтожения энергетической гидротехнической инфраструктуры Украины является идеей не только господина Кириенко (заместитель администрации президента РФ - УНИАН), но и всей политической элиты РФ, включая Путина. То есть, они все сегодня имеют консенсус, что Украину победить нельзя в военном отношении, поэтому будем уничтожать в геноцидном смысле, уничтожать энергетическую инфраструктуру, для того, чтобы нанести максимальный ущерб жителям Украины, массовый ущерб", - акцентировал Подоляк.

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Он отметил, что международные партнеры уже готовы оказывать помощь для восстановления энергосистемы страны. По его словам, даже с учетом этой помощи, быстрого и стабильного результата будет очень сложно достичь, потому что враг будет продолжать наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре, и ремонтные работы будут продолжаться постоянно.

"Наши партнеры говорят о том, что они готовы предоставить нам дополнительные материалы, дополнительную технику, дополнительные те же трансформаторы, которые по времени изготавливаются достаточно долго... Но вопрос ремонта, это вопрос теперь постоянного процесса. То есть, мы будем постоянно ремонтировать то, что Россия нам сегодня разрушает. У РФ еще есть определенное количество крылатых ракет своих, но они там имеют определенное ограничение с точки зрения точности. Есть определенное количество ракет, которые Иран начинает передавать России. То есть удары будут", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что, несмотря на все попытки страны-агрессора, Украина сможет держать под контролем способность энергетической инфраструктуры по всей стране, благодаря помощи международных партнеров как в ремонте и восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, так и в их защите.

"Ремонтная логистика понятна, партнеры предоставляют нам дополнительные возможности повышать наши ремонтные способности, будут продолжаться определенные отключения, разумеется, чтобы не было пиковых нагрузок. В то же время, мы сейчас, занимаясь тем, чтобы физически дополнительно защитить эти объекты максимально ускорили переговоры с нашими партнерами по системам антидроновым, системам ПВО, и главное, по системам противоракетной обороны. И таким образом, мы считаем, что все же государство будет держать под контролем способность своей энергетической инфраструктуры по всей стране", - сказал Подоляк.

Атаки на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия должна быть признана в мире государством-террористом, поскольку продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН отметила, что Еврокомиссия поражена устойчивостью украинской энергосистемы несмотря на войну и ракетные атаки россиян.

1 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель администрации Путина Сергей Кириенко. Он отметил, что Украина поименно знает, кто и за что в РФ должен ответить.

По состоянию на 1 ноября Украина договорилась с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Кадри Симсон заявила, что ЕС готов поставлять электроэнергию Украине в случае дефицита.

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