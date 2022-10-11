Какие именно образцы вооружения Чехия передаст Украине, пока не сообщают.

Немецкий концерн Rhinemetall договорился с правительством Чехии о поставках Украине чешской военной техники в обмен на новое оборудование в рамках программы "кругового обмена".

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В соответствии с соглашением, заключенным между представителями Чехии, Германии и Rhinemetall в Праге в начале сентября, чешская сторона получит боевые танки Leopard 2A4 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffalo. Взамен Чехия обязуется передать Украине свою военную технику вместе с запчастями.

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Прогнозируется, что первые поставки нового оборудования чешская сторона получит уже в декабре 2022 года. Весь процесс должен завершиться к концу 2023 года.

Какие именно образцы вооружения Чехия передаст Украине, пока неизвестно. Вероятно, речь идет о технике советского образца.

Поддержка Украины: роль Чехии

Как сообщал УНИАН, в начале октября правительство Чехии одобрило поставки в Украину тяжелого вооружения в рамках нового пакета военной помощи. По словам министра обороны страны Яны Черноховой, экспорт военной техники из Чехии в Украину в этом году достиг 47 миллиардов крон.

Ранее МИД Чехии призвало создать международный спецтрибунал по военным преступлениям России. Так глава министерства Ян Липавский отреагировал на кровавый террор, устроенный россиянами в городе Изюм нв Харьковской области.

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