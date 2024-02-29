Появятся подразделения ПВО и борьбы с дронами.

Армия США сокращает численность личного состава на 5% (24 тысячи человек) и проводит реструктуризацию, чтобы иметь больше возможностей для ведения следующей большой войны.

Как пишет Associated Press, американская армия столкнулась с нехваткой рекрутов, из-за чего не хватает солдат для заполнения всех вакансий. Упомянутое сокращение коснется "пустых" должностей, в частности, связанных с борьбой с повстанцами. Их было много во время войн в Ираке и Афганистане, но сейчас они не так нужны. Кроме того, около 3 тысяч человек будет сокращено в армейских силах специальных операций.

Согласно плану, будет добавлено около 7500 военнослужащих для выполнения других важнейших задач, включая подразделения противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Также появятся пять новых оперативных групп во всем мире с расширенными возможностями в сфере кибернетики, разведки и дальних ударов.

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Министр армии США Кристин Вормут сказала, что она и генерал Рэнди Джордж, начальник сухопутных войск, работали над тем, чтобы сократить именно "пустые" и избыточные должности. Зато в течение следующих пяти лет должны привлечь достаточное количество военнослужащих, чтобы достичь уровня 470 тысяч.

"Мы уходим от борьбы с терроризмом и повстанческими движениями. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям", - пояснила Вормут.

Согласно армейскому документу, служба "значительно перегружена", и в ней не хватает солдат, чтобы заполнить имеющиеся подразделения.

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Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что эпоха относительного мира и стабильности уже закончилась.

Кандидат политических наук Станислав Желиховски заявил, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года завершилась вторая Холодная война и началась Третья мировая. Она может продолжаться либо до завершения российско-украинской войны, либо перекинется на другие страны.

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