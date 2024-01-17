Запад должен кардинально пересмотреть свои подходы к военному планированию, говорит адмирал.

Западный мир должен осознать, что эпоха относительного мира и стабильности закончилась и начались непредсказуемые времена. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на заседании высшего руководства альянса. Его слова приводит Independent.

По его словам, к противодействию глобальным угрозам Запад должен привлекать все общество в целом, не ограничиваясь стандартными военными планами штабного руководства.

"Нам нужны государственные и частные акторы, чтобы изменить свое мышление с эпохи, когда все можно было планировать, предвидеть, контролировать и сосредотачиваться на эффективности, до эпохи, когда все может произойти в любой момент. Эпохи, когда мы должны ожидать неожиданного", — сказал он и призвал начать военную трансформацию НАТО.

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Также Бауэр призвал политических лидеров и военное руководство западных стран кардинально изменить свои подходы к оказанию военной помощи Украине.

"Эта война никогда не была связана с реальной угрозой безопасности России со стороны Украины или НАТО. Эта война заключается в том, что Россия боится чего-то гораздо более могущественного, чем любое физическое оружие на земле, — демократии. Если люди в Украине могут иметь демократические права, то люди в России вскоре тоже будут к ним стремиться", – отметил адмирал.

Угроза Третьей мировой войны

Как писал УНИАН, мир шагает к увеличению количества войн и конфликтов, однако тема мира в Украине остается в его повестке дня. Достижение Россией стратегических целей в войне с Украиной – это билет на войну непосредственно для стран ЕС. И у них может быть мало времени для подготовки, считает руководитель Центра исследования гражданского общества Виталий Кулик

Также мы рассказывали, что, по мнению президента Италии, мир уже погрузился во "фрагментированную войну". Он отметил, что выходом из такого конфликта может быть только укрепление многосторонних институтов.

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