Там была сосредоточена личная сила врага.

Авиация Вооруженных сил ВСУ показала новый "класс" в небе и нанесла удары по 13 районам дислокации врага в Украине. В них РФ накопила личную силу армии, пояснил Генштаб вечером 1 марта.

Ведомство раскрыло детали о потерях россиян за текущие боевые сутки. Фронтовым урожаем отличились ракетные войска Украины, уничтожено:

1 район сосредоточения военной техники;

2 артиллерийских средства;

3 пункта управления;

3 склада боеприпасов противника.

"В целом враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - добавил Генштаб.

Из-за ударов РФ среди гражданских есть погибшие и раненые. Также разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные дома, частное жилье и ряд объектов инфраструктуры, добавило ведомство.

Украина заключила соглашение с Нидерландами относительно F-16

Сегодня Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами, в котором есть пункты о помощи системами ПВО и самолетами F-16. Это подтвердил нидерландский глава правительства Марк Рютте.

Он уточнил детали соглашения и пояснил, что страна будет давать то, в чем особенно сильна. "Это ПВО, это самолеты F-16, системы земля-воздух, то, что мы можем сделать в море и в боеприпасах. Все это вы найдете в условиях соглашения", - сказал он.

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