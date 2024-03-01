Авиация Вооруженных сил ВСУ показала новый "класс" в небе и нанесла удары по 13 районам дислокации врага в Украине. В них РФ накопила личную силу армии, пояснил Генштаб вечером 1 марта.
Ведомство раскрыло детали о потерях россиян за текущие боевые сутки. Фронтовым урожаем отличились ракетные войска Украины, уничтожено:
- 1 район сосредоточения военной техники;
- 2 артиллерийских средства;
- 3 пункта управления;
- 3 склада боеприпасов противника.
"В целом враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - добавил Генштаб.
Из-за ударов РФ среди гражданских есть погибшие и раненые. Также разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные дома, частное жилье и ряд объектов инфраструктуры, добавило ведомство.
Украина заключила соглашение с Нидерландами относительно F-16
Сегодня Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами, в котором есть пункты о помощи системами ПВО и самолетами F-16. Это подтвердил нидерландский глава правительства Марк Рютте.
Он уточнил детали соглашения и пояснил, что страна будет давать то, в чем особенно сильна. "Это ПВО, это самолеты F-16, системы земля-воздух, то, что мы можем сделать в море и в боеприпасах. Все это вы найдете в условиях соглашения", - сказал он.