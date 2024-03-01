Там чрезвычайное количество пехоты, заявил Жорин.

Максим Жорин из третьей ОШБр сделал новое заявление о ситуации вокруг Авдеевки. Заместитель командира бригады говорит, что там чрезвычайное количество пехоты РФ.

Вооруженные силы постоянно в боях, Россия давит абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки, сказал военный. По его словам, есть определенное изменение в характере боевых действий.

"П**оры сейчас давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. Конечно, тактика врага изменилась, потому что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке. Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: ах**вшее количество пехоты, усиленное авиацией, артиллерией, техникой", - сказал он.

В то же время Жорин уточнил, что 3 ОШБр привыкла к такому обострению. "Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось - мы постоянно в боях, или отражаем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия", - уточнил он.

Почему Россия смогла взять Авдеевку - что говорит 3 ОШБр

После отступления ВСУ из Авдеевки заместитель командира 3 ОШБр (бригаду в феврале в рамках ротации бросили на это направление) Жорин озвучил мнение, почему так произошло. По словам военного, не существует волшебной панацеи, которая могла бы все изменить, поэтому преимущество РФ под Авдеевкой, это не только следствие отсутствия F-16 в Украине. Это также о дефиците оружия и людей, способных выполнять боевые задачи, уточнил он.

В то же время Жорин дал тяжелый прогноз относительно дальнейших событий на фронте и предположил, что в будущем Украина может пойти на новые ситуативные отступления с позиций.

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