Для вражеского флота этот участок Черного моря пока недоступен.

Спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал, какая сейчас ситуация рядом с "вышками Бойко", которые украинские разведчики взяли под контроль.

По его словам, в Черном море в районе на подходах к буровым платформам остается опасность с воздуха, российская авиация может в любой момент наносить огневые поражения.

В то же время спикер отметил, что для морского компонента ЧФ РФ этот участок акватории пока недоступен. Это удалось достичь, благодаря работе береговых артиллерийских подразделений отечественных ВМС, ракетчиков и тому подобное.

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"Мы говорим о системах "Нептун", или "Гарпун", которые не позволяют приближаться вражескому флоту к этим сооружениям в море...", - сказал Плетенчук.

По его словам, пока не обсуждается возможность использования Украиной буровых установок, но и для врага это стало невозможным.

Вышки Бойко - что известно

"Вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, которые принадлежат Украине, и находятся сейчас у берегов Крыма в Черном море. Они были захвачены Россией после аннексии Крыма в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения оккупанты их использовали в военных целях, в частности, для размещения средств РЛС.

В прошлом году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым россиянами платформам. 11 сентября Главное управление разведки Украины сообщило, что под контроль ВСУ возвращены все четыре буровые платформы - "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, возвращение Украиной контроля над буровыми платформами в морской акватории между островом Змеиный и западным побережьем Крыма расширяет операционное пространство ВСУ и приближает время освобождения полуострова.

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