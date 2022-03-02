Практически ежедневно этот показатель растет.

Почти 90% опрошенных украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.

Об этом говорится в результатах опрос, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1 марта.

"88% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически ежедневно этот показатель растет. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу преобладает во всех регионах страны", - показали результаты опроса.

Кроме того, отмечается, что 90% опрошенных, думая о ситуации в стране, испытывают надежду. Лишь 5% - разочарование. По сравнению с довоенными временами количество тех, кто чувствует надежду, выросло втрое. Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень ощущения надежды.

"98% опрошенных поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, 93% поддерживают деятельность президента Зеленского, 84% поддерживают действия местных глав", - говорится в результатах опроса.

*** Аудитория опроса - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. 200 респондентов. Метод опроса-CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения - 1 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: