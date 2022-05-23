Путинские военные понимали, что никто из украинцев им не рад, караваями встречать их не будут.

Несмотря на разговоры о мощи российской армии, она потерпела провал под Киевом и отступила. В начале апреля Киевщина была освобождена от оккупантов. "Филин" – бывший участник АТО, командир роты тероборони, который принимал участие в мартовских боях в районе сел Мощун и Горенка, назвал причины неудачи россиян.

В интервью "Украинской правде" командир роты ТрО назвал несколько причин, по которым РФ отступила, так и не дойдя до столицы.

"А почему у них не получилось? Потому что олени оленями: шли колоннами, а надо было стать в боевые порядки. Они даже в Киев пытались въехать колоннами. Ну, и получили..." - рассказал "Филин".

Кроме того, продолжил он, путинские военные поняли, что никто из украинцев им не рад, караваями встречать их не будут.

Также были серьезные проблемы с горючим, поэтому техника просто не могла доехать. Из-за этого некоторые оккупанты даже просто разбегались по лесам. По словам "Филина", некоторые рашисты до сих пор не нашли дорогу домой.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. "Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от противника", - писала она.

Увиденное в пригородах Киева шокировало не только украинцев, но и весь цивилизованный мир. Так, в Буче были обнаружены убитые мирные жители с завязанными за спиной руками.

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