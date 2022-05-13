К преступлениям русские подготовились.

Во время оккупации поселков у Киева русские войска сначала отмечали дома с жильцами белыми повязками, а потом, убивая парней и мужчин, насиловали женщин и девушек.

Об этом свидетели зверств оккупантов поделились в интервью The Times.

Одна из пострадавших, 42-летняя украинка Виктория, рассказала, как трое пьяных русских военных, моложе ее сыновей, вытащили ее на улицу и начали приставать.

К преступлениям военные подготовились: ранее в тот же день оккупанты пришли к Виктории конфисковать телефоны семьи и попросили завязать белую ткань на заборе перед домом.

Виктория и еще одна женщина впоследствии были изнасилованы.

Самый младший из насильников – 19-летний Даня – отвечая на вопрос, есть ли у него девушка, сказал, что только целовал ее в щеку, но с украинкой "покончит".

В тот день, вспоминает Виктория, эта группа оккупантов прошлась и по другим домам, тоже отмеченным белой повязкой, в поисках девушек. Во время "вылазки" были убиты несколько мужчин, оказавших сопротивление.

Когда русские поняли, что не отобрали телефон у одного жителя, оккупанты начали конфликтовать между собой, в результате один из военных случайно прострели ногу своего командира.

Двух женщин, в том числе Викторию, протащили в "штаб" - самому модному дому в поселке – и начали насиловать по очереди.

Виктории удалось спастись: как только насильник отвлекся - она побежала домой к мужу.

Потом супруги прятались в доме у соседа-пенсионера. Во время обстрелов Виктория и ее муж спасались перебегами между домами других жильцов.

The Times пишет, что после того, как разгромленные русские войска убежали из деревни, некоторых местных начали подозревать в коллаборационизме.

Другая пострадавшая украинка, мужа которого убили, бежала вместе с сыном в Германию. "Она в истерике, постоянно прокручивает события и говорит, что ее жизнь разрушена, и вместо него нужно было убить ее", — сказала ее мать Валентина.

Омбудсмен Людмила Денисова в комментарии The Times рассказала, что такого рода преступлений на оккупированных русскими территориях может быть гораздо больше, так как многие жертвы боятся об этом заявить.

В качестве примера Денисова приводит случай с 11-летнем мальчиком. Ребенка насиловали в течение 10 часов на глаза у его матери, привязанной к стулу. Он не говорил месяц.

Многие изнасилования были групповыми, и есть случаи, когда девочки в возрасте от 14 до 16 лет оставались беременными. Среди них была 14-летняя девушка, изнасилованная тремя русскими на глазах у ее матери, которой врач посоветовал не делать аборт, аргументируя это тем, что это может повлиять на ее способность впоследствии иметь детей.

"Это геноцид. Они использовали изнасилование как оружие — в основном это были молодые солдаты в возрасте 20–25 лет, они делали это публично перед другими членами семьи и кричали: "Мы хотим сделать это с каждой нацистской сукой в ​​Украине", - рассказала Денисова.

Среди жертв насильников и 32-летняя учительница украинского языка в оккупированном Херсоне. Ее держали в качестве секс-рабыни.

Однажды ночью к ней домой пришли солдаты и под дулом пистолета загнали ее мать, тетю и двоюродного брата в другую комнату, пока она осталась с их капитаном.

"Ты мне нравишься, поэтому я даю тебе выбор. Если ты не хочешь попасть в тюрьму со всей семьей, ты можешь остаться со мной", - предложил русский.

Но после отказа ее изнасиловали, в то время родственники находились в соседней комнате.

После 10 дней заключения женщине удалось сбежать в багажнике машины друга. С тех пор она не может связаться со своей семьей. Она убеждена, что их убили из мести.

Вас также могут заинтересовать новости: