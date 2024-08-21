Городская Славянско-Краматорская агломерация даже в отдаленных грезах недоступна для путинской армии, поделился мнением аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики могут упорно "переться" в город Покровск Донецкой области, поскольку в этом регионе он является самым западным крупным городом, который они, по их мнению, якобы могут взять под контроль.

Российское военное руководство может считать, что захватчики способны оккупировать этот населенный пункт, рассказал бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина".

"Огромная городская Славянско-Краматорская агломерация вообще, даже в каких-то там отдаленных грезах, недоступна для путинской армии. А вот Покровск, как цель в западной части Донецкой области, - это более реальный вариант по оккупации, по мнению российского Генштаба", - считает аналитик.

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Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Ранее не раз сообщалось, что российские захватчики хотят взять под контроль все территории Донецкой и Луганской областей. Противники уже длительное время пытаются двигаться вперед на Донбассе и сталкиваются с героическим сопротивлением со стороны украинских воинов. Оккупанты несут огромные потери. Общие потери РФ на 21 августа 2024 года составляют примерно 603 тыс. 010 захватчиков.

Россияне находятся неподалеку Покровска. По сведениям чиновников, ситуация ухудшается. Жителей Покровска призвали эвакуироваться.

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