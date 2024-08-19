Ситуация ухудшается, сообщают местные власти.

Жителей города Мирноград, что в Донецкой области, призывают эвакуироваться. Местные власти уже приняли решение о закрытии магазинов, рынков, а также эвакуации учреждений и предприятий.

Исполняющий обязанности председателя Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк говорит, что ситуация остается очень напряженной. "Тенденция идет к ухудшению... Если у Покровска еще есть две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже чувствуем третий день даже артиллерийские обстрелы", - рассказал он в эфире Радио Донбасс.Реалии.

В Мирнограде закрываются магазины и аптеки, город подвергается обстрелам и днем, когда на улицах находятся люди. "Я призываю всех жителей прилегающих к линии фронта территорий, а особенно семьи с детьми и маломобильными родственниками, не медлить с эвакуацией и в ближайшее время выехать в более безопасные регионы Украины. Потому что эти рассуждения "стоит - не стоит" только приводит к увеличению [количества] жертв", - подчеркнул Третьяк.

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Ситуация в Мирнограде

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться людей, которые живут в Покровске, Мирнограде и Селидово.

Известно, что с сегодняшнего дня в последних двух городах изменили комендантский час - теперь он продлится с 15:00 до 11:00.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что в Мирнограде нет фортификационных сооружений.

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