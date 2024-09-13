Отмечается, что самолеты с российских аэродромов, которые ВСУ считают одной из приоритетных целей, уже перемещены за пределы радиуса действия Storm Shadow и ATACAMS.

Крылатая ракета Storm Shadow, выпущенная с украинской границы в сторону аэродрома Халино за пределами российского города Курск, преодолеет расстояние в 100 км за шесть минут - гораздо быстрее, чем большинство украинских беспилотников. Об этом пишет газета Financial Times.

"Именно скорость ракет Storm Shadow делает их такими полезными, наши беспилотники намного медленнее. Если российский военный вертолет или самолет собирается взлетать, мы сможем быстро поразить поле. Одно из главных применений Storm Shadow - это превентивное оружие", - сказал Роман Костенко, который возглавляет оборонный комитет украинского парламента.

Отмечается, что Киев хочет иметь возможность использовать дальнобойное оружие для уничтожения российских авиабаз и бомбардировочных флотов, которые осуществляют атаки на его территорию, а также российских складов боеприпасов, скоплений войск и центров управления.

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Одна из проблем, по словам западных чиновников, заключается в том, что Россия начала перемещать свои авиационные средства вглубь России около трех месяцев назад, за пределы 250-километровой дальности Storm Shadows и до 300-километровой дальности ATACMS.

Дополнительное расстояние, которое теперь должны пролетать российские пилоты бомбардировщиков, добавило "дополнительной жесткости в российскую систему", - сказал один западный чиновник. Но этот шаг также снизил эффективность западного оружия, поскольку в пределах их досягаемости стало меньше авиационных целей.

По мнению журналистов, другая проблема заключается в том, что запасы Storm Shadows и Scalps невелики, поэтому даже с разрешением на трансграничные удары Киев не сможет развернуть их в больших объемах против нескольких российских целей.

"Ракеты не являются стратегической панацеей для стратегической военной ситуации Украины", - сказал другой западный чиновник.

Третья и более серьезная проблема заключается в том, что даже если Байден одобрит использование британских и французских ракет, в которых есть американские компоненты, он вряд ли даст зеленый свет ATACMS , опасаясь, что Россия может пойти на ответную эскалацию, отмечают журналисты.

Если Вашингтон воздержится от своих ракет ATACMS , Германия, которая до сих пор следовала примеру США в вопросе поставок оружия Украине, вряд ли изменит свою позицию относительно поставок Киеву собственных крылатых ракет Taurus.

Ограничения на удары по РФ - детали

Играя на страхах США по поводу эскалации, президент Владимир Путин заявил в четверг, что Запад вступит в прямой конфликт с Россией, если позволит Украине наносить удары по российской территории западными ракетами - шаг, который, по его словам, изменит характер и масштаб войны.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для предотвращения российских ударов по гражданским объектам. Он подчеркнул, что Канада "полностью поддерживает Украину" в этом вопросе, несмотря на угрозы Путина.

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