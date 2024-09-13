Удары по РФ западными ракетами позволили бы обеспечить необходимое сдерживание, заявил источник.

Как только произойдет изменение в политике Запада относительно использования ракет большой дальности, Украина нанесет удар по российским авиабазам, складам боеприпасов и другим военным целям, угрожающим ее территории, пишет The Times.

Как отметил научный сотрудник Института изучения войны, американского аналитического центра Джордж Баррос, кроме авиации, которую РФ могла отвести от границ, есть "сотни других высокоценных объектов", которые россияне не могут вывести из зоны действия ATACMS.

Также указывается, что англо-французские ракеты Storm Shadow особенно полезны для проникновения в бункеры, они могут поражать склады горючего, базы ремонта и восстановления транспортных средств, командные пункты и другие логистические узлы.

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"Отказ от этих баз может ухудшить российскую логистику в масштабах и сократить способность России доставлять материалы на фронт в Украине", - добавил Баррос.

Украинский военный источник добавил, что изменение политики Запада позволило бы предотвратить российские удары и обеспечить необходимое сдерживание: "Все это для того, чтобы приблизить нас к концу войны".

Старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований Бен Барри заявил, что американские ракеты все же более эффективны против ряда целей на поле боя:

"У них есть боеголовка, которая предназначена для взрыва на поверхности, поэтому они очень хороши для таких целей, как артиллерийские батареи, штабы дивизий, склады боеприпасов и объекты зенитных ракет. Они не так полезны против целей, для которых полезна Storm Shadow. Это как сравнивать нож и вилку: можно использовать любой из них, но лучше использовать их вместе".

Напомним, ранее The Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщил, что президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по территории России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американское оружие большой дальности, в частности, ракеты ATACMS.

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