Премьер заявил, что поражение Украины будет сигналом для других крупных стран начать захват своих соседей.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для предотвращения российских ударов по гражданским объектам.

Он подчеркнул, что Канада "полностью поддерживает Украину" в этом вопросе, несмотря на угрозы Москвы о втягивании НАТО в конфликт, сообщает The Canadian Press.

Трюдо считает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться "поглотить" своих соседей.

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"Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и прекращения дальнейшей способности России уничтожать украинское гражданское население инфраструктуру, а главное - убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне", - заявил Трюдо.

Премьер также заявил, что поражение Украины будет сигналом для других крупных стран начать захват своих соседей, и подчеркнул важность победы Киева в борьбе с российским вторжением. Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин пытается глубоко дестабилизировать международный порядок.

Снятие ограничений на использование оружия - последние новости

Президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по территории России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американское оружие большой дальности, в частности, ракеты ATACMS. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сегодня не будет оглашено решение по итогам встречи Байдена с премьером Британии Стармером, на которой обсуждается разрешение бить по России дальнобойным оружием. Об этом сообщил советник Белого дома по коммуникациям в области нацбезопасности Джон Кирби.

"Я бы не ожидал сегодня объявления. Наша политика по этому поводу не изменилась", - сказал он.

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