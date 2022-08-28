Ударная волна повредила около 30 гражданских объектов.

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в Сарнах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Сегодня вечером врагом нанесено четыре ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине. Обошлось без человеческих жертв", - отметил он.

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Ударной волной было повреждено около 30 гражданских объектов - это жилые дома и помещения центральной районной больницы.

"Уже завтра все последствия будут устранены", - сказал Коваль и добавил, что на месте работают силовые ведомства и спасатели.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 августа, Коваль заявил о ракетных ударах российских оккупантов по объекту военной инфраструктуры в Сарненском районе Ровенской области.

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