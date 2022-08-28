Президент отмечает, что ни один террорист не останется без ответа за удары по украинским городам.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты почувствуют последствия его совещания с представителями сектора обороны и безопасности.

Об этом говорилось в его видеообращении.

Глава государства напомнил, что провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Участие в ней приняли руководители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других структур и направлений защиты страны.

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"Все вопросы, которые мы рассматривали, - они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты почувствуют ее последствия - в дальнейших действиях наших защитников. Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс - за всех они получат ответ", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 августа, в Офисе президента Украины заявили, что Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности и обсудил обстановку на фронте, потребности армии и координацию с международными партнерами.

Участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно они остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины.

Также рассмотрели ход выполнения предыдущих приказов верховного главнокомандующего.

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