"Демилитаризованная зона" обязательно будет, но не в Украине, а на территории Российской Федерации. Об этом в эфире Украинского радио сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Как известно, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о намерениях отодвижения украинской артиллерии как можно дальше от линии фронта. Диктатор отметил идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, отметив, что "эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, чтобы избежать ударов ВСУ".
По словам Данилова, эта демилитаризованная зона "будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем".
"Единственное, где они там смогут квакать, – это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет. Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают те террористы во главе с современным Гитлером по фамилии Путин – они не будут безнаказанными, они обязательно будут нести за это ответственность", - сказал Данилов.
Он добавил, что "демилитаризованная зона" будет проходить "совсем по другим меридианам и параллелям", и "это будет точно территория РФ, а не Украины".
Последнее заявление Путина
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать "демилитаризованную зону" между РФ и Украиной. По его словам, между РФ и Украиной стоит создать "демилитаризованную зону" для вывода российской территории "из-под огневой досягаемости" Украины.
Позже военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что теперь понятно, почему РФ обстреливает Донецк. По его мнению, это связано с предстоящими выборами в России.
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