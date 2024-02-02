По словам секретаря Совета нацбезопасности, ответы цивилизованного мира на преступления, которые совершают оккупанты, не будут безнаказанными.

"Демилитаризованная зона" обязательно будет, но не в Украине, а на территории Российской Федерации. Об этом в эфире Украинского радио сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как известно, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о намерениях отодвижения украинской артиллерии как можно дальше от линии фронта. Диктатор отметил идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, отметив, что "эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, чтобы избежать ударов ВСУ".

По словам Данилова, эта демилитаризованная зона "будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем".

Видео дня

"Единственное, где они там смогут квакать, – это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет. Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают те террористы во главе с современным Гитлером по фамилии Путин – они не будут безнаказанными, они обязательно будут нести за это ответственность", - сказал Данилов.

Он добавил, что "демилитаризованная зона" будет проходить "совсем по другим меридианам и параллелям", и "это будет точно территория РФ, а не Украины".

Последнее заявление Путина

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать "демилитаризованную зону" между РФ и Украиной. По его словам, между РФ и Украиной стоит создать "демилитаризованную зону" для вывода российской территории "из-под огневой досягаемости" Украины.

Позже военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что теперь понятно, почему РФ обстреливает Донецк. По его мнению, это связано с предстоящими выборами в России.

Вас также могут заинтересовать новости: