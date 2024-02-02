Российские оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым атакам на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона. "Мы ожидаем его мощных атак как на северном, так и на южном фланге. На сегодня сказать, что есть у него какие-то пополнения еще нельзя. Я так понимаю, что потери враг все же пытается компенсировать. Однако, он ранее собрал здесь довольно значительное количество и военных, личного состава и техники. Поэтому, у него есть еще силы и мощности нас атаковать", - пояснил спикер.
Кроме того, по словам Калашникова, российские войска продолжают применять на этом направлении технику. Правда, в небольшом количестве. РФ пытается кулаком ударить в одну точку нашей обороны, прорвать ее и закрепиться. Но оккупантам это не удается.
"Самая большая атака врага, которую мы наблюдали за последний месяц, это было около роты - 10 танков и БТРов. Сказать, что это очень много, нельзя. Поскольку сегодня работает аэроразведка, БПЛА. И когда мы видим, что где-то он группируется, создается группировка, конечно мы туда наносим огневое поражение. Поэтому у него нет возможности собрать значительный ударный кулак", - сказал Калашников.
Также, по его словам, комплектация российских подразделений на этом направлении увеличилась по сравнению с летом 2023 года.
"Подразделения врага, которые находятся на Бахмутском направлении, укомплектованы примерно на 50%. Летом укомплектование было в районе 30%. В ноябре мы наблюдали, как враг комплектует подразделения боевыми машинами, артиллерией, готовясь к более активным действиям. То есть они не полностью укомплектованы, не все новое в них. Однако, у врага все же есть возможности механизированно нас штурмовать", - говорит Калашников.
Российско-украинская война продолжается - что надо знать
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Сил обороны в 2023 году оставило определенный отрицательный осадок. Он отметил, что были некоторые тактические ошибки, и об этом говорят и военные, и политическое командование.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что новое контрнаступление Украины может начаться уже весной, сразу после того, как полностью иссякнет наступление российских оккупантов.