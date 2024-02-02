Подразделения захватчиков, которые находятся на Бахмутском направлении, укомплектованы примерно на 50%, отметил руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады.

Российские оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым атакам на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона. "Мы ожидаем его мощных атак как на северном, так и на южном фланге. На сегодня сказать, что есть у него какие-то пополнения еще нельзя. Я так понимаю, что потери враг все же пытается компенсировать. Однако, он ранее собрал здесь довольно значительное количество и военных, личного состава и техники. Поэтому, у него есть еще силы и мощности нас атаковать", - пояснил спикер.

Кроме того, по словам Калашникова, российские войска продолжают применять на этом направлении технику. Правда, в небольшом количестве. РФ пытается кулаком ударить в одну точку нашей обороны, прорвать ее и закрепиться. Но оккупантам это не удается.

Видео дня

"Самая большая атака врага, которую мы наблюдали за последний месяц, это было около роты - 10 танков и БТРов. Сказать, что это очень много, нельзя. Поскольку сегодня работает аэроразведка, БПЛА. И когда мы видим, что где-то он группируется, создается группировка, конечно мы туда наносим огневое поражение. Поэтому у него нет возможности собрать значительный ударный кулак", - сказал Калашников.

Также, по его словам, комплектация российских подразделений на этом направлении увеличилась по сравнению с летом 2023 года.

"Подразделения врага, которые находятся на Бахмутском направлении, укомплектованы примерно на 50%. Летом укомплектование было в районе 30%. В ноябре мы наблюдали, как враг комплектует подразделения боевыми машинами, артиллерией, готовясь к более активным действиям. То есть они не полностью укомплектованы, не все новое в них. Однако, у врага все же есть возможности механизированно нас штурмовать", - говорит Калашников.

Российско-украинская война продолжается - что надо знать

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Сил обороны в 2023 году оставило определенный отрицательный осадок. Он отметил, что были некоторые тактические ошибки, и об этом говорят и военные, и политическое командование.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что новое контрнаступление Украины может начаться уже весной, сразу после того, как полностью иссякнет наступление российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: