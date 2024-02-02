Свитан отметил, что россияне обстреливают места скопления людей в Донецке, такие как площади, остановки и рынки.

Российский диктатор Владимир Путин вновь заговорил о необходимости демилитаризации Украины и "отодвижения" украинских войск "от жизненно важных населенных пунктов РФ". Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что это связано с предстоящими выборами и имеет непосредственное отношение к российским обстрелам оккупированного Донецка.

"Все очень просто, это военная предвыборная программа. Теперь понятен главный мотив, почему россияне обстреливают мирных дончан. Последние несколько недель идут обстрелы конкретно по мирному населению, которое осталось в Донецке – при чем, большинство из них проукраинское, ждет Украину. Пророссийское население уже давным-давно за Уралом, мастырит себе там места. А вот проукраинское – осталось в Донецке, и россияне несколько недель конкретно обстреливают места компактного нахождения гражданских", – объяснил он в эфире "24 канала".

Россияне бьют по площадям, остановкам, рынкам. И эти обстрелы сопровождаются большим количеством жертв, отметил эксперт.

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"Непонятен был мотив. Вешать это на украинцев или доказывать что-то в ООН – их уже никто не слушает. Теперь понятно, почему. Они создавали информационную подушку под предвыборную задачу Путина – отодвинуть линию фронта от Донецка, потому что "страшные украинцы обстреливают мирное население". Он с этой программой будет нестись еще пару месяцев, и потом попытается доложить, что она выполнена. Сложился пазл: обстреливают Донецк, сами создают проблему. Значит стоит задача к перевыборам Путина на Путина взять Авдеевку – в ближайшее время максимальное количество сил и средств российских будет брошено именно туда", – констатировал Свитан.

Обстрелы Донецка

21 января во временно оккупированном Донецке попал под обстрел обстрел рынок в микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе города. Оккупационные власти заявили, что погибли более 20 человек и традиционно обвинили в ударе Украину.

В ВСУ отреагировали на обвинения России в обстреле Донецка. Там подчеркнули, что к атаке не причастны, а стране-агрессору придется придется отвечать за отобранные жизни украинцев.

"Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина!" – сказано в сообщении.

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