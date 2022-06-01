При поддержке вертолетов Ка–52, противник ведет наступление в направлении Лиман - Старый караван, боевые действия продолжаются.

Враг закрепляется в центре Северодонецка..

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении подразделения агрессора, при поддержке авиации, основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.

С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск, противник осуществляет огневое поражение вдоль линии соприкосновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

"На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка–52, ведет наступление в направлении Лиман - Старый караван, боевые действия продолжаются. На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями достиг успеха, закрепляется в центре города", - сообщили в Генштабе.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Почечное.

На Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка к танковому батальону Т-62 и к мотострелковому батальону.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых займа и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и широкое совершил массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Ситуация в Северодонецке:

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления в приграничных районах Брянской и Курской областей определены подразделения Вооруженных сил РФ.

31 мая 2022 года в Северодонецке русские войска попали в цистерну с азотной кислотой, которая размещена на территории местного химзавода. Граждан призвали немедленно подготовить маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Вас также могут заинтересовать новости:

Риска окружения Северодонецка нет - Гайдай

Бои за Северодонецк продолжаются: враг хочет окружить ВСУ

Если РФ захватит Северодонецк: британский профессор предрек, где будет следующая битва с врагом