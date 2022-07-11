Солдаты его взвода выстреляли все патроны из магазинов, чтобы обезвредить цель.

По меньшей мере 500 оккупантов провели "операцию" по обезвреживанию беспилотника. "Птичка" оказалась русской.

Эпической историей уничтожения воздушной цели поделился пленный оккупант-заместитель командира взвода Николай Мажар в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину.

"Один раз мы стреляли по беспилотнику. Сбили. Как оказалось, это свой был. 500 человек, наверное, стреляли. Крикнули: "воздух". Все вышли и начали стрелять по нему", – вспоминает оккупант.

Российский захватчик отметил, что солдаты его взвода выстреляли все патроны из магазинов, пытаясь уничтожить беспилотник. По его словам, оккупанты тогда потеряли по боекомплекту.

В то же время пленный россиянин добавил, что уничтожили не российский "Орлан", а "большую птичку".

Во время разговора с блогером пленный захватчик уверял, что якобы во время войны в Украине стрелял лишь дважды и то, "чтобы проверить клинит автомат или нет".

"Масла не было, чистить было нечем, несколько раз просто пульнул в воздух и все. Проверить работает - не работает. Мне дали с собой сюда два рожка и автомат", – заверил он.

Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант, который попал в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но прежде всего ту интересовали деньги.

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