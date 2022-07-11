По меньшей мере 500 оккупантов провели "операцию" по обезвреживанию беспилотника. "Птичка" оказалась русской.
Эпической историей уничтожения воздушной цели поделился пленный оккупант-заместитель командира взвода Николай Мажар в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину.
"Один раз мы стреляли по беспилотнику. Сбили. Как оказалось, это свой был. 500 человек, наверное, стреляли. Крикнули: "воздух". Все вышли и начали стрелять по нему", – вспоминает оккупант.
Российский захватчик отметил, что солдаты его взвода выстреляли все патроны из магазинов, пытаясь уничтожить беспилотник. По его словам, оккупанты тогда потеряли по боекомплекту.
В то же время пленный россиянин добавил, что уничтожили не российский "Орлан", а "большую птичку".
Во время разговора с блогером пленный захватчик уверял, что якобы во время войны в Украине стрелял лишь дважды и то, "чтобы проверить клинит автомат или нет".
"Масла не было, чистить было нечем, несколько раз просто пульнул в воздух и все. Проверить работает - не работает. Мне дали с собой сюда два рожка и автомат", – заверил он.
Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант, который попал в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но прежде всего ту интересовали деньги.