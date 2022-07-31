Речь идет о ролике, на котором россияне пытают украинца до смерти.

Пленный оккупант потерял сознание во время просмотра видеоролика пыток украинского воина. Речь идет о видео, на котором российские оккупанты жестоко пытали пленного украинца, а затем убили его.

Об этом в эфире телемарафона рассказал журналист Владимир Золкин, который регулярно записывает интервью с пленными оккупантами.

По его словам, видео из Еленовской колонии, где россияне убили 50 пленных из "Азовстали", а также ролик с пытками украинского воина он предлагал посмотреть нескольким оккупантам. Однако россияне не смогли его досмотреть до конца.

"Я им сегодня показывал и ролик обстрела колонии в Еленовке, и ролик с издевательствами, который облетел сеть в последние дни. ... Я им сегодня показывал это видео, и один пленный во время просмотра этого видео просто потерял сознание", – рассказал журналист.

Золкин отметил, что главная задача сейчас – забрать из плена украинских воинов и выдать россиянам их военных преступников, которых в Украине удерживают согласно Женевской конвенции.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил, что начато уголовное производство после появления видео с пыткой украинского военнопленного (производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

В частности, в ЕРДР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленного в форме военнослужащего ВСУ.

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