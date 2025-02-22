По словам эксперта, ВСУ воюют в Курской области с превосходящими силами, однако все равно имеют успехи.

В Курской области украинские военные доминируют благодаря "маневровой" войне, поэтому там нет четкой линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Вечір.LIVE".

"Россияне поняли, что лобовыми штурмами мало чего можно достичь, кроме огромных потерь. Лобовые штурмы на Курщине, в отличие от Донетчины, не работают. У нас там такие сильные позиции, ведь мы смогли навязать тот тип войны, который для нас выгоден. Там не окопная война, вообще. Там нет линии фронта такой, как на Донбассе. Там война такая, которая была в начале 2022 года на Киевщине, Черниговщине, это очень маневренная война в лесистой местности", - отметил эксперт.

По его словам, на этом направлении есть огромные серые зоны, то есть отдельные укрепленные пункты, между которыми активно передвигаются военные, поэтому в такой маневренной войне ВСУ очень сильны.

"Потому что там много значит именно качество и бойцов, и командиров, поэтому можно компенсировать качеством количество. Мы постоянно даем оккупантам наступать на этом направлении, после чего бьем их в тылы, точно так, как мы их "резали" в начале войны", - отметил эксперт.

Дикий добавил, что России хорошо известна численность украинских войск на Курском направлении, эта цифра, по его подсчетам, составляет 10-12 тысяч.

"И они удерживают 60 тысяч орков, плюс восемь тысяч корейцев, то есть соотношение грубо говоря: 1 к 7, которое успешное для нас. Вот в такой войне мы сильны", - подытожил эксперт.

Курская операция - последние новости

Ранее украинские десантники сообщили о полном разгроме подразделений солдат из КНДР в Курской области. По их словам, даже под артиллерийским огнем и дронами, северокорейцы продолжали двигаться пешком в направлении ВСУ, однако в конце концов были уничтожены.

Также военный эксперт Михаил Самусь ответил, сможет ли Путин достичь успехов на Курщине до встречи с Трампом. Он уверен, если встреча российского диктатора с президентом США будет в течение месяца, то за это время Россия точно не достигнет результата в Курской области.

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