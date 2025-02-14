Военные работали трое суток, прежде чем россияне сдались в плен.

Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ взяли в плен девять российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. Где именно это произошло, военные не раскрыли. Известно, что оккупантов взяли в плен с помощью беспилотника с громкоговорителем.

"Специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологического истощения вражеских пехотинцев продолжалась несколько дней: 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель", – говорится в сообщении.

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Беспилотник летал над россиянами примерно трое суток. Военный с позывным "Маляр" рассказал, что с дрона с громкоговорителем постоянно проигрывался разный текст.

Один из захваченных в плен оккупантов рассказал, что пересек границу Донецкой области 22 января. Он надеется, что его обменяют и он сможет "списаться" или уедет в тайгу.

Захват оккупантов в плен

Украинские военные постоянно пополняют обменный фонд российскими оккупантами. В начале февраля десантно-штурмовые войска совместно со смежниками взяли в плен 21 военного армии РФ в Курской области.

Иногда делается это довольно оригинальными способами. Так, бойцы из рядов 117-й бригады территориальной обороны взяли в плен россиянина с помощью мандаринки.

Ранее бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады взяли в плен солдата КНДР. Сделать это удалось после отступления российских войск, которые штурмовали украинские позиции с утра до вечера.

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