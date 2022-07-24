Российский диктатор отказывается признать, что вся стратегия оказалась провальной.

Диктаторский режим Путина не планирует объявлять всеобщую мобилизацию в России, несмотря на огромные потери. В Кремле не могут признать, что план по захвату Украины провалился.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, Россия частично компенсирует потери "скрытой мобилизацией", но открыто режим Путина об этом говорить не хочет.

"Потому что это, по сути, признание того, что их планы, которые они строили с началом кампании, они провалились. И Путин этого не будет признавать", - уверен Скибицкий.

По его убеждению, объявление всеобщей мобилизации в России фактически станет признанием "поражения Путина".

Как сообщал УНИАН, граждане России отказываются подписывать контракты с Министерством обороны РФ. Больше всего отказов в подразделениях с наибольшими потерями.

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