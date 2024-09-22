Зеленский считает, что Трамп на самом деле не знает, как закончить войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что во время предвыборной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп делает политические заявления, в том числе и относительно войны в нашем государстве. Таким образом украинский лидер прокомментировал слова экс-президента США о том, что он хочет, чтобы война прекратилась и "мирный план", о котором рассказал потенциальный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Он говорит, что хочет, чтобы война прекратилась. Что ж, мы тоже этого хотим. Эта фраза и желание, они объединяют мир, все их разделяют. Но вот страшный вопрос: Кто возьмет на себя расходы на прекращение войны? Кто-то может сказать, что Минские договоренности либо остановили, либо заморозили боевые действия на определенном этапе. Но они также дали россиянам возможность еще лучше вооружиться и укрепить свои фейковые претензии на оккупированные ими территории", - подчеркнул Зеленский в интервью The New Yorker.

По мнению президента, Трамп на самом деле не знает, как закончить войну в Украине. По его словам, чем глубже смотришь на эту войну, тем меньше понимаешь.

Видео дня

"Я видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто. Кроме нежелания самого Трампа говорить об украинской победе, он выбрал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Венса. Он слишком радикальный. Вэнс вышел с более четким планом - отдать наши территории", - напомнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что идея Вэнса относительно окончания войны в Украине является неприемлемой. Также он считает, что эта концепция не является планом "ни в одном формальном смысле".

"Это была бы ужасная идея, если бы человек действительно собирался ее реализовать, заставить Украину взять на себя расходы на прекращение войны, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не произойдет. Такой сценарий не имел бы никакой основы в международных нормах, в уставе ООН, в правосудии. И это также не обязательно закончит войну. Это просто лозунги", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, такие сигналы опасны для Украины, особенно когда их объявляет потенциальный вице-президент США.

"Надо сказать, что с Трампом такого не было. Мы с ним разговаривали по телефону, и его месседж был настолько позитивным, насколько это возможно, с моей точки зрения. "Я понимаю", "я окажу поддержку" и так далее. [Вэнс и другие, кто разделяет его взгляды] должны четко понимать, что в тот момент, когда они начинают торговать на нашей территории, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: на Ближнем Востоке, например, а также на Тайване и в отношениях США с Китаем", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский отметил, что не воспринимает слова Вэнса серьезно, ведь если бы это был план, то США направлялись бы к глобальному конфликту, в который будут втянуты Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай и многие страны Африки.

"Такой подход транслировал бы миру следующее неявное правило: я пришел, я завоевал, теперь это мое. Это правило будет применяться везде: и к земельным претензиям, и к правам на полезные ископаемые, и к границам между странами. Это будет означать, что тот, кто утверждает контроль над территорией - не законный владелец, а тот, кто пришел месяц или неделю назад с автоматом в руках - тот и есть главный. Мы окажемся в мире, где сила права. И это будет совсем другой мир, глобальное противостояние", - предупредил украинский лидер.

Также Зеленский посоветовал Вэнсу прочитать историю Второй мировой войны.

"Пусть господин Вэнс почитает историю Второй мировой войны, когда страна была вынуждена отдать часть своей территории одному конкретному человеку. Что сделал этот человек? Успокоился или нанес сокрушительный удар по европейскому континенту - многим народам в целом, и еврейскому народу в частности? Пусть он (Вэнс) почитает. Еврейский народ является мощной силой в Соединенных Штатах, поэтому пусть они проведут просветительскую кампанию и объяснят, почему миллионы людей погибли из-за того, что кто-то предложил отказаться от клочка территории", - отметил президент.

Заявление Венса о завершении войны в Украине - что известно

Ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

"Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", - отметил он.

По его словам, в таком случае Украина сохраняет свой независимый суверенитет.

В то же время эксперт издания The Hill заявил, что такой план является безумием и может полностью разрушить динамику международных отношений.

"Такое "урегулирование" пошлет "ясный сигнал" союзникам Америки по всему миру о том, что они не могут рассчитывать на поддержку США", - считает он.

Вас также могут заинтересовать новости: