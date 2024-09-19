Такое "урегулирование" пошлет "ясный сигнал" союзникам Америки по всему миру о том, что они не могут рассчитывать на поддержку США, отмечает Уилсон.

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, детали которого представил его советник Дж. Д. Вэнс, является безумием и может полностью разрушить динамику международных отношений. Такое мнение в колонке для The Hill высказал Элиот Уилсон, который был чиновником в Палате общин Великобритании с 2005 по 2016 год, в том числе работал клерком Комитета по обороне и секретарем делегации Великобритании в Парламентской ассамблее НАТО.

Так, несколько дней назад Вэнс на телевидении представил мирный план, в котором предположил, что "нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной будет демилитаризованной зоной". Это демонстрирует поразительную готовность отказаться от Украины и присудить огромную геополитическую победу России, пишет Уилсон.

"По сути, мирный план Трампа уступит Крым, аннексированный в 2014 году, и 20 процентов украинской территории, которые в настоящее время находятся под оккупацией, России. Послание ясно: если вы вторгаетесь в соседнюю страну и сохраняете военное преимущество, Америка Трампа будет рада видеть, как вы крадете столько территории, сколько сможете захватить", - пишет Уилсон.

Кроме того, согласно этому плану, Украине вероятно придется отказаться от своей заявки на вступление в НАТО. При этом, указывает обозреватель, принуждение Украины к такой дипломатической капитуляции имело бы последствия, выходящие за рамки текущего конфликта. Это разорвет все обязательства, ранее сделанные НАТО перед Украиной, а также также полностью подорвет политику "открытых дверей" НАТО.

"Такое "урегулирование" пошлет "ясный сигнал" союзникам Америки по всему миру о том, что они не могут рассчитывать на поддержку США", - отмечает Уилсон.

Видение, изложенное Вэнсом, будет равносильно самому большому одностороннему предательству союзника со времен Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Великобритания и Франция оставили Чехословакию нацистской Германии, отмечает он.

"Это бы транслировало миру, что обязательство США, письменное или устное, не имеет веса или смысла. Это будет не "Америка прежде всего", а "Только Америка" — и все остальные должны заботиться о себе сами", - подытоживает эксперт.

План Трампа по окончанию войны в Украине

12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Трампа по завершению войны в Украине.

По его словам, мирное урегулирование "будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы РФ не вторглась снова".

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, такой вброс был проверкой реакции. Он выразил мнение, что это этап проб и ошибок команды Трампа, у которой реального плана, "как можно судить - нет".

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