По словам Майка Помпео, с этим вопросом будет разбираться именно Дональд Трамп, а не Джей Ди Вэнс.

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал заявление кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнса о плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине. По словам Помпео, такие слова звучат от Вэнса под влиянием выборов в стране.

"Это просто кандидат в вице-президенты, и все, что он говорит - потому, что сейчас выборы. Действительно, кандидат в президенты - это Дональд Трамп. И именно Дональд Трамп будет разбираться с этим вопросом", - отметил он в интервью Наталье Мосейчук.

В то же время журналистка напомнила о плане Помпео, который предусматривал вступление Украины в ЕС и НАТО, лендлиз от США на 500 млрд долларов и предоставление оружия, а также демилитаризованный Крым. Она спросила у бывшего госсекретаря США, насколько такой план может стать реальностью, если Трамп снова станет президентом, на что Помпео ответил:

"Я не буду президентом так же, как и Джей Ди Вэнс не будет президентом. Я всегда считаю, что лучше всего обращаться к истории, а не к словам. По моему опыту, люди часто говорят одно, а потом сталкиваются с реальностью. И когда реальность ударила по президенту Трампу и мне, когда нам поручили сдерживать Путина - мы достигли значительного успеха. И я абсолютно убежден, что президент Трамп и команда, которую он сформирует, если его изберут - снова достигнут огромных успехов", - заверил политик.

Также он высказал свое мнение относительно того, будут ли проведены изменения в случае победы на выборах другого кандидата, Камалы Харрис. Помпео отметил, что ее политика будет прогрессивной, что в общем, свидетельствует о слабости.

"Я не знаю и стараюсь избегать прогнозов. Но как вице-президент, она была непосредственно причастна к принятию решений по Афганистану. Что стало одним из самых больших поражений и, вероятно, привело к событиям, которые убедили Путина в том, что ему нечего бояться. Она говорила, что была последним человеком в комнате во время принятия этих решений, и полностью их поддерживала. Поэтому я всегда опираюсь на наблюдение за историей, а не на слова. Факты свидетельствуют, что ее политика будет прогрессивной, что, в основном, означает слабость", - подчеркнул бывший государственный секретарь США.

"Мирный план" Трампа по войне в Украине - что известно

Ранее Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении войны в Украине. Он отметил, что таким образом Украина сохранит свой независимый суверенитет.

"Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", - объяснил Вэнс.

По его словам, Россия также получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО и ни в какие союзнические институты.

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