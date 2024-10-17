По его словам, этот один пункт обеспечил бы все положения, которые указываются в документе.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев резко раскритиковал план победы Украины, который вчера представил в парламенте президент Владимир Зеленский. Он утверждает, что первый пункт является невыполнимым.

"В Плане победы удивила формулировка, что Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные, а россияне должны почувствовать, что их царь проиграл геополитически. А если они не почувствуют, для чего это вообще было вносить в план? Каким образом россияне почувствуют, что Путин проигрывает, если сейчас есть продвижение по всем участкам фронта? Угрожающая ситуация по всей протяженности российско-украинского фронта, а не только на Покровском, Кураховском направлении, как об этом сообщают многочисленные, "полезные" украинские эксперты. Поэтому первый пункт плана невыполним", - пояснил Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо".

Кроме того, Кремль создает угрозы и эскалацию в еще трех странах, чтобы отвлечь партнеров от Украины, ведь жертвами стали ключевые и стратегические партнеры вне блока НАТО, что является официальным статусом.

Видео дня

"Второй пункт Плана - оборона. Речь идет о выводе украинской противовоздушной обороны на уровень, достаточный для защиты наших городов и сил от российских ракет. Но территория Украины - самая большая в Европе. Говорить о том, что мы должны создать систему ПВО малого, среднего, большого радиуса действия, фактически, с нуля, за счет западных партнеров, прекрасно понимая возможности их ВПК и внешних вызовов, а это обострение ситуации возле Тайваня, на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке, - нонсенс. Для чего Украине все эти пункты, если было достаточно одного - предоставление Украине статуса стратегического партнера вне блока НАТО", - возмущается эксперт.

Снегирев отмечает, что этот статус предусматривает военно-техническую поддержку на 10 лет. Он пояснил, что договор заключается и потом просто пролонгируется и ни одна администрация не может его отменить, такие договоренности связывают США с Тайванем, Израилем и Южной Кореей.

"Он предусматривает макроэкономическую помощь, это то, что есть в плане победы, и главное - обмен военными технологиями. Тогда Украина позиционируется как стратегический партнер, но без привязки к непосредственному вступлению в НАТО, потому что вступление в НАТО - это коллегиальное решение. Если Венгрия или Словакия ветируют этот процесс, наложат вето, то о вступлении в НАТО в долгосрочной или краткосрочной перспективе речь не идет. Мы должны были выходить с одним пунктом, в который включены все положения пяти пунктов Плана победы", - подытожил эксперт.

План победы Украины

Вчера Зеленский представил в парламенте План победы. Документ состоит из 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения.

"Пункт первый - геополитический, второй и третий пункты - военные, пункт четвертый - экономический, пункт пятый - безопасность", - сказал он.

Первый пункт плана победы Украины - это немедленное приглашение в НАТО.

Ключ к реализации второго пункта плана победы (оборона) - успешное продолжение операций Сил обороны на российской территории, чтобы не допустить буферных зон в Украине, заявил Зеленский.

Один из пунктов плана победы Украины называется "сдерживание", к которому есть тайное приложение, которое получили партнеры Киева на Западе. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

Кроме того, план победы содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.

Пятый пункт плана победы рассчитан на послевоенное время. В случае согласия партнеров, после войны украинские войска могут заменить отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которые дислоцированы в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: